Деревянный «дом-сказку» в Сестрорецке накрыли защитной крышей в целях консервации

Как рассказывают в КГИОП, конструкция защитной крыши уникальна — во многом благодаря тому, что ее можно использовать повторно. «Особенность заключается в том, что она выполнена из облегченного металла и является сборно-разборной, то есть по окончании работ каркас может быть использован повторно на объекте, имеющем схожие параметры. Сборка деталей сооружения производилась на земле, после чего элементы поднимались краном для установки. В Курортном районе подобная конструкция используется впервые», — отмечают в комитете.

Участок усадебной земли с сосновым лесонасаждением был сдан в 1906 году в аренду жене инженера-гидротехника, действительного статского советника Евгении Федоровне Важевской. Предположительно, Важевские так и жили в доме до революции, поскольку последний платеж сделан в мае 1917 года. К началу 1930-х годов бывшая дача Важевских использовалась в качестве корпуса №2 Дома отдыха Рабочего жилищно-строительного кооператива транспортников Сестрорецкого района. Сохранилась табличка «Детские ясли – 269».