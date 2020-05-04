Над деревянной дачей Важевской в Сестрорецке, так называемым «домом-сказкой», возвели защитную конструкцию. Крыша установлена в рамках первоочередных противоаварийных консервационных мероприятий — уже сейчас некоторые деревянные элементы складированы в короба и переданы пользователю на ответственное хранение для последующей реставрации.
Деревянный «дом-сказку» в Сестрорецке накрыли защитной крышей в целях консервации
Деревянная дача Важевской на улице Андреева в Сестрорецке является объектом культурного наследия регионального значения и находится в управлении Школы-интерната «Олимпийский резерв». Возведенная над дачей защитная крыша позволит сохранить исторические деревянные конструкции здания — пока решается вопрос о его дальнейшем использовании и финансировании работ по реставрации, а также приспособлению для современного использования.
Как рассказывают в КГИОП, конструкция защитной крыши уникальна — во многом благодаря тому, что ее можно использовать повторно. «Особенность заключается в том, что она выполнена из облегченного металла и является сборно-разборной, то есть по окончании работ каркас может быть использован повторно на объекте, имеющем схожие параметры. Сборка деталей сооружения производилась на земле, после чего элементы поднимались краном для установки. В Курортном районе подобная конструкция используется впервые», — отмечают в комитете.
Участок усадебной земли с сосновым лесонасаждением был сдан в 1906 году в аренду жене инженера-гидротехника, действительного статского советника Евгении Федоровне Важевской. Предположительно, Важевские так и жили в доме до революции, поскольку последний платеж сделан в мае 1917 года. К началу 1930-х годов бывшая дача Важевских использовалась в качестве корпуса №2 Дома отдыха Рабочего жилищно-строительного кооператива транспортников Сестрорецкого района. Сохранилась табличка «Детские ясли – 269».
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