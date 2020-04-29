Петербург ждут снег и сильный ветер перед праздниками

Отмечается, что в некоторых районах города может выпасть мокрый снег. Ночью температура воздуха составит от -1 до +1 градуса с возможностью образования гололедицы на дорогах. Днем же в Петербурге потеплеет до +7 градусов.

В городе также ожидаются рост атмосферного давления и сильный северный ветер. Его скорость прогнозируется до 9 метров в секунду.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов отмечал, что грядущее лето может стать одним из самых жарких в России, однако Петербург оно может обойти стороной. Он отметил, что свою долю тепла горожане уже получили прошедшей бесснежной зимой, поэтому теперь погоде потребуется время, чтобы восстановить температурный баланс.

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