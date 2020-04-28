Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

Согласно данным карты, на первом месте по количеству пациентов с коронавирусом в Петербурге — Приморский район. Под наблюдением находятся 2 202 человека, число людей с диагностированным Covid-19 составляет 120 человек. На втором месте Фрунзенский район — под подозрением 2 086 человек, у 82 диагноз подтвержден. Невский район замыкает тройку — здесь наблюдаются 1 246 человек, у 135 коронавирус диагностирован.

В «желтой» зоне по распространению также Калининский (1 070 под наблюдением, 96 подтвержденных), Выборгский (792 под наблюдением, 65 подтвержденных), Красносельский (773 под наблюдением, 61 подтвержденных), Красногвардейский (547 под наблюдением, 41 подтвержденных), Петродворцовый (299 под наблюдением, 10 подтвержденных), Московский (286 под наблюдением, 48 подтвержденных) и Колпинский районы (177 под наблюдением, 15 подтвержденных). Самым безопасным оказался Кронштадтский район — здесь всего 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Напомним, о том, что жители Приморского района Петербурга чаще других нарушают режим самоизоляции, стало известно на прошлой неделе. В период с 20 по 22 апреля районные суды Петербурга зарегистрировали 189 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, чаще других нарушают режим самоизоляции жители Приморского района — местный суд зарегистрировал за двое суток сразу 55 протоколов. Ранее «Яндекс» выяснил, жители каких городов наиболее ответственно относятся к самоизоляции — запустив специальную интерактивную карту. В онлайн-режиме сервис, аналогичный «Яндекс.Пробкам», показывает индекс самоизоляции, рассказывает о распространении коронавируса по стране и напоминает оставаться дома.