Во время повсеместного режима самоизоляции отель «Астория» разработал специальную программу дневного офиса для тех, кто ищет комфортное, тихое и безопасное место, чтобы провести свой рабочий день максимально продуктивно, мы предлагаем вам дневной офис в отеле «Астория». Стоимость дневного использования номера с 9:00 до 20:00 начинается с 5000 рублей.
Отель «Астория» предлагает провести рабочий день в своих стенах
При заезде отель предложит в номер чай или кофе и комплимент от кондитерской. Кроме этого, для гостей действовует 20% скидка на ресторанное обслуживание в номере и на услуги прачечной.
Отель «Астория» следует высочайшим стандартам гигиены и защиты здоровья. Команда строго выполняет все рекомендации Роспотребнадзора, федерального и городского правительства. Кроме этого, в гостинице предприняты дополнительные меры обеспечения санитарной безопасности: всем сотрудникам измеряется температура, уборка всех помещений проводится в режиме дезинфекции, что включает в себя частую обработку всех поверхностей, кварцевание и озонирование воздуха, а также усиленное проветривание номеров. Вся посуда и приборы моются на высоких температурах. Вентиляционные системы отеля проверены, продезинфицированы, воздушные фильтры заменены. Во всех гостевых зонах есть дезинфицирующие средства для рук.
Адрес для бронирования: reservations.astoria@roccofortehotels.com
Тел. 8 (812) 494-5757
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