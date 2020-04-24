Книжный магазин «Фаренгейт 451» продает книги с лопаты и через окно. Для того, чтобы соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Как рассказал «Бумаге» владелец магазина «Фаренгейт 451» Платон Романов, покупатели заказывают книги, после чего забирают их в магазине. Для того, чтобы обеспечить бесконтактную передачу, сотрудники книжного решили отдавать заказ при помощи лопаты и через окно. Как отмечает Романов, петербуржцам такой способ нравится, некоторые пришли в магазин специально из-за лопаты.

«Независимый книжный магазин не может существовать только в интернете. Это в первую очередь «третье место», куда можно прийти, пообщаться на любую тему, узнать о книгах, о которых раньше не слышал, выпить кофе или чай, это авторская подборка книг, у каждого из нас разный подход к подбору ассортимента. Сейчас прежде всего нужно, чтобы нам дали возможность работать, в противном случае многие магазины не переживут периода изоляции. Еще месяц карантина может стать фатальным для большинства из нас», — рассказал владелец «Фаренгейта 451».

Напомним, книжный магазин «Порядок слов» примет участие во всероссийской акции «Библионочь». На один день он откроет онлайн-рюмочную в Zoom и соберет всех желающих на настойки и книжные разговоры. Также гости события смогут порекомендовать свои любимые книги и прочитают лучшие историй из международного флешмоба #bookstorestories, в котором приняли участие букинистические магазины из Сингапура, Риги, Тель-Авива, Нью-Джерси, Таллина и Варшавы.