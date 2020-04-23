Петербуржцы подали иск к Смольному из-за ограничения прав граждан на самоизоляции

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова, претензии заявителей сводятся к не установленным Смольным запретам, а к правовой неопределенности, возникшей при их введении. «Наша цель не отменить все перечисленные в иске запреты, а придать им законный характер. Этим иском мы хотим привлечь внимание не граждан, а правительства, чтобы стимулировать введение в стране или отдельных регионах специального режима — ЧП или ЧС, при котором будут легализованы не только запреты для граждан, но и компенсации ущерба, связанные с введением специального режима», — отметил адвокат.

Заявители просят признать недействующими положения постановлений, из-за которых петербуржцы не могут участвовать в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях, посещать музеи, театры, выставки, кинотеатры, зоопарки, рестораны, бассейны, фитнес-центры, парки и скверы, спортивные и детские площадки и другие объекты развлечений и досуга.

Истцы также считают не имеющим законных оснований введенный в Петербурге запрет на предоставление услуг, предусматривающих очную встречу граждан, на посещение офисов и помещений предприятий работниками, которым это не разрешено отдельными указами президента РФ, на проведение очных торжественных и досуговых мероприятий, а также запрет на работу каршеринга. Также заявители просят проверить законность запрета на посещение храмов и кладбищ.

«Правительство Петербурга ввело запреты, лишив граждан ряда прав. Такие полномочия у правительства отсутствовали, поскольку перечисленные в иске ограничения прав граждан могут вводиться при режимах чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, но не при режиме самоизоляции. На текущий момент для введения особого режима есть все необходимые условия, но правительство этого не делает, поскольку в этих случаях государство будет вынуждено принять на себя обязательства по возмещению убытков», — отмечает один из авторов иска, юрист Максим Оленичев.

Напомним, с 18 марта по 30 апреля 2020 года в Петербурге запрещены спортивные, культурные, зрелищные, публичные или иные массовые мероприятия, а с 19 марта — мероприятия в музеях, выставочных пространствах, театрах и кинотеатрах, зоопарках и других организациях исполнительских искусств. С 26 марта по 30 апреля будут закрыты также фитнес-центры, бассейны и фудкорты, расположенные в торговых центрах Петербурга.