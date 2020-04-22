Главный культуртрегер Петербурга Лев Лурье, 19 апреля отметивший 70-летний юбилей, сегодня выступит в прямом эфире «Инстаграма» «Собака.ru».
Любимый историк Петербурга Лев Лурье — сегодня в прямом эфире «Инстаграма» «Собака.ru»!
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Фото: Алексей Костромин
Сегодня состоится не просто интервью, а сенсационная мини-лекция историка, писателя и главного экскурсовода по Петербургу. Узнаем о холерных бунтах в Петербурге, просветительской роли государства в деле борьбы с эпидемиями и поговорим о том, как петербуржцам проще переживать самоизоляцию и почему при первой панике россияне бегут скупать туалетную бумагу.
Также выведаем у Льва Яковлевича планы его детища, ДК Лурье и узнаем, какие онлайн-лекции нам обязательно нужно послушать в ближайшее время.
Встречаемся в 20:30 по московскому времени в прямом эфире «Собака.ru»!
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