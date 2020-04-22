Любимый историк Петербурга Лев Лурье — сегодня в прямом эфире «Инстаграма» «Собака.ru»!

Сегодня состоится не просто интервью, а сенсационная мини-лекция историка, писателя и главного экскурсовода по Петербургу. Узнаем о холерных бунтах в Петербурге, просветительской роли государства в деле борьбы с эпидемиями и поговорим о том, как петербуржцам проще переживать самоизоляцию и почему при первой панике россияне бегут скупать туалетную бумагу.

Также выведаем у Льва Яковлевича планы его детища, ДК Лурье и узнаем, какие онлайн-лекции нам обязательно нужно послушать в ближайшее время.

Встречаемся в 20:30 по московскому времени в прямом эфире «Собака.ru»!