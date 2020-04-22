Через систему «Городской диалог» петербуржцы смогут голосовать и выбирать проекты, которые будут реализовываться в рамках программы «Родной район. Твой бюджет». По районным проектам принять участие в голосовании смогут жители района, по городским — все петербуржцы.

Как рассказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко, каждую неделю будет запускаться новое голосование, а за год в городе будет проходить около 100 подобных конкурсов.

«Городской диалог» реализован на базе Единой карты петербуржца. Результаты голосований по проектам благоустройства будут общедоступны — вся система построена с использованием технологии блокчейн, поэтому власти рассчитывают на 100%-ую достоверность результатов.

Напомним, в 2019 году благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. В сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель, а во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха.

В Красногвардейском районе Петербурга благоустроили Малый Ильинский сад. Там появилось новое освещение и уличная мебель, а также сцена с небольшим навесом для проведения мероприятий. В Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения.

Ранее власти Петербурга запустили онлайн-голосование, в рамках которого горожане выбирали, какие парки, скверы и сады будут облагорожены в 2020 году. Среди вариантов был безымянный сквер на улице Восстания — с инициативой привести территорию в порядок в октябре 2019 года выступил житель Центрального района. А еще в текущем году в Центральном районе благоустроят две зеленые территории — сад «Дружбы» на Литейном проспекте и безымянный сквер на Кирочной улице.