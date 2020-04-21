«Всем спорт, стоп коронавирусу»: российский марафонец пробежал 100 километров вокруг кровати

Спортсмен преодолел дистанцию в 100 метров за 10 часов с перерывами на туалет — ел и пил Якухнов на ходу, чтобы не сбавлять темп. «Марафон Des Sables — это самый сложный забег по пустыне Сахара, 250 километров. Но в связи с коронавирусом его перенесли на сентябрь. К тому же мы каждый год организовываем в этих числах апреля забег «Приморская сотка» и мы бежим ровно 100 километров до Уссурийска. Квартира не очень большая, и дети, конечно, тоже принимали участие и поддерживали — сын и дочь. И собака тоже бежала», — рассказал Якухнов в интервью Life.

Весь мир сидит в самоизоляции из-за распространения новой коронавирусной инфекции, и музыканты — не исключение. Как выяснил журнал Rolling Stone, дистанцировавшись, они стали писать больше музыки и чаще выпускать релизы, чем когда-либо. На стриминговые платформы приходит все большее количество новых пользователей, а ранее зарегистрировавшиеся стали чаще выкладывать свои новые треки.

Ранее анонимный пользователь «Двача» нашел на YouTube видео, где бабушка призывает «никогда не унывать» — даже несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства. Видео записала Татьяна Жингель — пенсионерка и инвалид третьей группы, она не может ходить. Как рассказал пользователь, за две недели у видео не было ни одного просмотра — поэтому он призвал «сделать доброе дело» и написать бабушке.

Все фильмы уже пересмотрены, книги прочитаны, а в фотопленке хранятся десятки портретов-композиций, созданных из подручных вещей и одежды в рамках флешмоба дизайнера Симона Порта Жакмюса? Новое занятие на время самоизоляции нашел Государственный Эрмитаж! Музей призывает присоединиться к движению #TussenKunstQuarantaine и создавать фотографии, вдохновленные произведениями искусства. В домашних условиях (и с ведром на голове!) можно сделать косплей на любое из полотен, хранящихся в собрании Эрмитажа — от Рембрандта до Матисса.