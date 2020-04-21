Где купить корюшку в Петербурге и как долго она будет продаваться? Рассказали в Смольном

Купить корюшку можно в местах выгрузки уловов рыбы у дома № 9 на улице Инструментальщиков, у дома № 686 на Приморском шоссе в посёлке Смолячково, у дома № 26 на Славянской улице, у дома № 19А на Береговой улице, у дома № 15 на 1-й Полянской улице в посёлке Лисий Нос, на участке № 15 на улице Восстания в Кронштадте, на участке № 63 на Кронштадтском шоссе и на участке у дома № 8 на Новочеркасском проспекте. В общей сложности в Петербурге — 218 мест, где можно купить корюшку, полный перечень можно посмотреть здесь.

Восторженные возгласы «корюшка пошла» обозначает, что температура воды прогрелась до 4 градусов выше нуля и рыбка пошла на нерест. Местная заходит в Неву, из Северного моря — в Эльбу, из Белого — всего на 2-3 километра в ручьи и речки. Корюшку начинают ловить до нереста и будут ловить после, но именно в этот период она дешевеет и появляется на рынках в большом количестве. Рыбка уже прочно закрепилась как бренд Петербурга — корюшку не только жарят, но и маринуют, и солят, и отваривают, и тушат с зеленью по-латышски или по-английски — в белом вине с лимоном.

Напомним, 13 апреля в Петербурге и Ленобласти стартовал промышленный вылов корюшки. Самая городская рыбка «пошла» — на протяжении как минимум месяца горожане смогут отведать «петербургский огурец», так называют корюшку из-за специфического запаха. Так, в 2018 году за сезон рыбаки выловили 1181,2 тонны самой петербургской рыбки. В мае 2019 года в Петербурге прошел фестиваль корюшки. О том, как пожарили около полутора тонн (!), смотрите в нашем фоторепортаже.