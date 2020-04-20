Смольный: Петербург готов к ведению режима цифровых пропусков

«Технически мы готовы, более того, есть федеральное приложение, которым можно воспользоваться, есть опыт Москвы, есть наши разработки. В зависимости от того, какой регламент по использованию этих пропусков будет принят, можно использовать различные технические решения», — рассказал Казарин в эфире местного телеканала.

Решение о том, стоит ли вводить в Петербурге подобную меру или нет, будут принимать, основываясь на том, как местные жители соблюдают самоизоляцию: «Это будет зависеть от того, как жители будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, держать расстояние друг от друга, стоять в очереди на определенном расстоянии в магазинах, больше оставаться дома», — добавил политик.

Напомним, о том, что в городе хотят вводить пропускной режим как в Москве стало известно на прошлой неделе. В Смольном прошло совещание с участием четырех вице-губернаторов — там обсуждали готовность Петербурга к принудительной изоляции и возможность введения здесь системы цифровых пропусков. За несколько дней до этого в городе запретили каршеринг. На выходных опубликовали карту расположения 62 блокпостов на случай закрытия Петербурга. По состоянию на 20 апреля, в городе еще не введен пропускной режим, а значит и наш гид по безопасному передвижению в период пандемии все еще актуален.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.