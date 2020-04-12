В понедельник, 13 апреля, в Петербурге ожидается усиление ветра. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС по городу.
В начале недели в Петербурге ожидается сильный ветер. Его порывы достигнут 17 м/c
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Фото: Shutterstock
Так, ветер будет дуть южный, юго-западный. Местами его порывы будут достигать 17 м/c. Ведомство советует обходить рекламные щиты, дома с плохой кровлей, шаткие строения, а также избегать деревьев и линий электропередач. Предупреждение будет действовать до шести часов вечера.
Согласно прогнозу синоптиков, погода завтра будет облачной. Ночью ожидается умеренный дождь, днем также обещают небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит до +5 градусов, а днем потеплеет до +10 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – слабо повышаться.
Ранее в Петербурге зафиксировали первый температурный рекорд апреля-2020. Так тепло не было уже 24 года — в 13:00 7 апреля температура воздуха достигла +15,8 градусов.
Напомним, 9 марта в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году. Утро 14 марта стало самым холодным с начала весны. Синоптики рассказали о погоде на весну и лето-2020 в Петербурге. Зонты не понадобятся: по прогнозам, в городе будет преимущественно жаркая и сухая погода. На счету марта-2020 было три температурных рекорда. Последний зафиксировали 25 марта, когда воздух прогрелся до 12,5 градусов выше нуля.
В саду Дружбы на Литейном проспекте в Петербурге начинает цвести сакура. Уже к 24 марта на ветках появились первые небольшие бутоны. Как говорят петербуржцы, еще несколько дней — и первое дерево будет радовать горожан дивными цветами. В 2019 году первые цветы появились на деревьях сакуры в феврале — в Японском саду на Аптекарском острове. А в саду Дружбы сакура распустилась в конце апреля — «Собака.ru» собрала самые цветущие фотокарточки.
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