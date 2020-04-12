В начале недели в Петербурге ожидается сильный ветер. Его порывы достигнут 17 м/c

Так, ветер будет дуть южный, юго-западный. Местами его порывы будут достигать 17 м/c. Ведомство советует обходить рекламные щиты, дома с плохой кровлей, шаткие строения, а также избегать деревьев и линий электропередач. Предупреждение будет действовать до шести часов вечера.