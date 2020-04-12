В День космонавтики, 12 апреля, представители Лахта Центра опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» видео, в котором самый большой небоскреб Европы превращается в ракету и запускается в космос.
«Полет нормальный»: Лахта Центр превратился в ракету в честь Дня космонавтики
«Лахта Центр поздравляет всех смелых и отважных, для кого не существует препятствий в достижении целей, для кого космос — это состояние души», — подписали авторы ролика. Они также напомнили петербуржцам о том, что «пока мы все дома, космос рядом».Уточняется, что видео собрано из съёмок тестовых запусков подсветки.
Напомним, в Лахта Центре появится зал-трансформер. Площадка сможет превращаться в лекторий, бальный зал, подиум и театр с оркестровой ямой. Отмечается, что зал занимает семь этажей. В нижних находятся кресла и спиролифты, а над посетителями – свет, декорации и другое оборудование.
Ранее Лахта Центр показал, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года.
Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся— камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.
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