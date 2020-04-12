«Полет нормальный»: Лахта Центр превратился в ракету в честь Дня космонавтики

«Лахта Центр поздравляет всех смелых и отважных, для кого не существует препятствий в достижении целей, для кого космос — это состояние души», — подписали авторы ролика. Они также напомнили петербуржцам о том, что «пока мы все дома, космос рядом».Уточняется, что видео собрано из съёмок тестовых запусков подсветки.