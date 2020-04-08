Стрит-арт в самоизоляции: почему пустые улицы только на руку художникам

Максим Има, уличный художник, куратор

Ничего не поменялось — стали только больше рисовать, потому что на улицах стало более пустынно, проще стало работать с местами, которые «на виду». Граффити и стрит-арт режим самоизоляции не остановит. В респираторах и до этого ходили, сейчас можно их не снимать после рисования, а так и идти до дома. Тоже самое и с перчатками — в них и раньше все ходили, чтобы руки не пачкать. Графинчики наиболее приспособлены к ношению средств защиты. Комендантского часа у нас нет, можно выходить из дома, поэтому спокойно передвигаемся и делаем, что хотим. Самоизоляция людей идет на пользу тем, кто рисует на улице.

Никаких крутых работ, связанных с пандемией и ее последствиями, за это время не появилось и вряд ли появится: всем безумно надоел треп на эту тему. Даже хотелось, чтобы что-то появилось, но пока только летучие мыши, спроецированные на стену и одевание масок на памятники — это, на мой взгляд, какой-то трэш. Ничего достойного я не видел, в том числе не считаю хорошей и свою работу, которую я сделал еще до ситуации. Все эти работы «на злобу дня» — это хайпожорство, которое относится не к стрит-арту, а к созданию контента. Мы всем этим грешим иногда, но можно сделать тонко. Когда тема лезет изо всех щелей, то не хочется даже говорить. Для меня самоизоляция — это возможность посидеть дома и продумать будущие проекты, порисовать холсты, покорить идеи и просто отдохнуть. Если все устаканиться, то возможно в мае мы получим уличную волну, которой всех накроет и о которой уже много лет говорят.