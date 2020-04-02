К 1 апреля художники из петербургского объединения HoodGraff создали новый стрит-арт «Крутое пике» в сквере на Литейном проспекте. Однако работа не продержалась и сутки — днем 2 апреля изображение закрасили ярко-желтой краской.
Новый стрит-арт HoodGraff «Крутое пике» закрасили меньше чем через сутки после появления
-
Фото: сообщество «Питер решает»
Фотографии процесса закраски стрит-арта появились в сообществе «Питер решает» около 14:00 2 апреля. «Красиво — это не для нас, цвет детской неожиданности смотрится более эстетично…», «Ладно бы закрашивали в цвет объекта, а то какой-то позорной краской замажут кое-как, еще хуже становится, чем было до», «Вот не могу понять, почему такую красоту убирают, а слова матерные оставляют? Чем может мешать это?», — реагируют в комментариях петербуржцы.
Напомним, ко всемирному Дню смеха художники из петербургского объединения HoodGraff создали новый стрит-арт на трансформаторной будке в сквере на Литейном проспекте. Работа «Крутое пике» обыгрывала любую жизненную ситуацию, вот несколько примеров, приведенных авторами: «Ты и твой кореш», «Мама, я теперь стример!», «Когда не успел обнулиться».
В апреле 2019 года «Собака.ru» заметила участников команды HoodGraff за работой — они стирали собственный стрит-арт с Цоем со стены в одном из дворов на площади Восстания. Тогда художники планировали сохранить интригу, а заодно и подать хороший пример. Позже художники показали, как выглядит обновленный портрет фронтмена группы «Кино» — выпустив видео об этом.
HoodGraff также восстановили стрит-арт-посвящение Сергею Бодрову — в образе Данилы Багрова из «Брата» Балабанова. Теперь герой 90-х изображен в полуанфас, а главные атрибуты, шерстяной свитер грубой вязки и наушники, более детализированы. А в сквере на Литейном проспекте художники оставляли свой стрит-арт и раньше — в разное время там появлялось изображение лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, портрет Альберта Эйнштейна и даже кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.