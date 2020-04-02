Фотографии процесса закраски стрит-арта появились в сообществе «Питер решает» около 14:00 2 апреля. «Красиво — это не для нас, цвет детской неожиданности смотрится более эстетично…», «Ладно бы закрашивали в цвет объекта, а то какой-то позорной краской замажут кое-как, еще хуже становится, чем было до», «Вот не могу понять, почему такую красоту убирают, а слова матерные оставляют? Чем может мешать это?», — реагируют в комментариях петербуржцы.