Смольный не планирует оказывать материальную поддержку петербуржцам, пострадавшим от пандемии

«Нет, не будем. Мы такое позволить себе просто не можем. Тотальной прямой раздачи, как в Америке по полторы тысячи долларов, мы не можем себе позволить», — заявил Елин в ответ на вопрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского, который поинтересовался, планирует ли губернатор принять решение о прямых выплатах всем петербуржцам.

Елин напомнил, что денежные выплаты в размере 2 тысяч рублей получат все петербуржцы старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса в России. Также на время каникул сухпайком обеспечат школьников, но только льготных категорий. Наборы рассчитаны на срок до 12 апреля. Их выдадут родителям в школах по установленному расписанию.

Напомним, правительство Петербурга также приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.