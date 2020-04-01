Петербург не может позволить оказать материальную поддержку всем горожанам, чьи доходы снизились в результате пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин в ходе заседания ЗакСа. Денежные средства получат только пенсионеры, соблюдающие режим самоизоляции.
Смольный не планирует оказывать материальную поддержку петербуржцам, пострадавшим от пандемии
«Нет, не будем. Мы такое позволить себе просто не можем. Тотальной прямой раздачи, как в Америке по полторы тысячи долларов, мы не можем себе позволить», — заявил Елин в ответ на вопрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского, который поинтересовался, планирует ли губернатор принять решение о прямых выплатах всем петербуржцам.
Елин напомнил, что денежные выплаты в размере 2 тысяч рублей получат все петербуржцы старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса в России. Также на время каникул сухпайком обеспечат школьников, но только льготных категорий. Наборы рассчитаны на срок до 12 апреля. Их выдадут родителям в школах по установленному расписанию.
Напомним, правительство Петербурга также приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
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