Петербургский международный экономический форум 2020 отменили из-за коронавируса

26 февраля Роспотребнадзор порекомендовал россиянам отказаться от посещения Италии из-за вспышки коронавируса. 2 марта в России был зафиксирован новый случай заражения — Covid-19 обнаружили у россиянина, вернувшегося из поездки в Италию. «2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации», — сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Как отмечают медики, заболевание протекает в легкой форме. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу штаба, лица, с которыми общался заболевший россиянин, находятся под медицинским наблюдением, проводится лабораторное обследование.

По данным на 11:40 5 марта, в мире 95425 случаев заражения новым типом коронавируса. 3286 человек скончались, выздоровели — 53400.

Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.

Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин.