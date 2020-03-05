Петербургский международный экономический форум 2020 отменили из-за коронавируса

Петербургский международный экономический форум — крупнейшее городское бизнес-мероприятие, в котором традиционно участвует Владимир Путин, — приняли решение отменить в этом году из-за коронавируса, заявил первый вице-премьер и председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов. Форум должен был пройти в Петербурге с 3 по 6 июня.
В ПМЭФ-2019 приняли участие 19 000 человек из 145 стран мира, наиболее многочисленная бизнес-делегации прибыла из Китая – 1100 участников.
Напомним, сегодня в Петербурге был подтвержден первый случай заражения Covid-19. После госпитализации заразившегося итальянского студента на карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения — теперь там заперты 700 человек или 20% учащихся вуза. Университет перешел на дистанционные программы обучения, студентов снабжают водой и едой.
26 февраля Роспотребнадзор порекомендовал россиянам отказаться от посещения Италии из-за вспышки коронавируса. 2 марта в России был зафиксирован новый случай заражения — Covid-19 обнаружили у россиянина, вернувшегося из поездки в Италию. «2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации», — сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Как отмечают медики, заболевание протекает в легкой форме. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу штаба, лица, с которыми общался заболевший россиянин, находятся под медицинским наблюдением, проводится лабораторное обследование.
По данным на 11:40 5 марта, в мире 95425 случаев заражения новым типом коронавируса. 3286 человек скончались, выздоровели — 53400.
Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин.
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