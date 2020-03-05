После жалоб петербуржца в городе демонтировали десятки исторических вывесок времен СССР

«Отрадно, что под натиском Антона устояли вывески Дворца спорта «Юбилейный», ДК «Пролетарский», Театра Юных зрителей. Не улетит голубь с хрущевки на Новочеркасском, останутся «несанкционированная надпись и рисунок» МЖК на Ленинском. Очевидно, устоит и «Город-герой Ленинград» на площади Восстания — хотя Антона очень волнует законность этой конструкции. Надеемся, что Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, который рассматривает обращения Антона, понятен абсурд таких заявлений. Но в случае, когда здания не являются выявленными объектами культурного наследия, а старая вывеска не была задумкой архитекторов, проще ее демонтировать, чем объяснить Антону, почему нет. Особенно когда заявки приходят пачками», — отмечают в сообществе «Вывески Ленинграда».

В Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Strelka Mag рассказали, что одни и те же пользователи часто обращаются с десятками жалоб. «Иногда мы приходим после выходных, а один гражданин написал 40 обращений. Он прогулялся по городу и по маршруту своего движения и написал нам вопрос. Такое количество запросов — это сплошь и рядом», — отмечают в ведомстве.

Сообщество «Вывески Ленинграда» ведет петербургский художник Илья Тихомиров. В паблике более 2 тысяч подписчиков, которые принимают активное участие в сохранении культурного наследия — они публикуют фотографии советских вывесок, сохранившихся и по сей день. В связи с обращениями пользователя портала «Наш Санкт-Петербург» группа прекратила прием фотографий «артефактов, публикация которых может представлять угрозу для их существования». А перед этим «Собака.ru» собрала подборку экспонатов «музея старых городских вывесок» — посмотрите (и отдайтесь ностальгии!) прямо сейчас.