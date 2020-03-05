В Петербурге демонтировали не менее 16 исторических вывесок советского времени. Без ставших привычным для горожан указателей остались булочные, универсамы, гостиницы и ателье после жалоб пользователя портала «Наш Санкт-Петербург» Антона П. За последние 5 лет он оставил 7586 обращений — от жалоб на открытые люки и грязные дворы до «незаконные» советские вывески.
После жалоб петербуржца в городе демонтировали десятки исторических вывесок времен СССР
В числе последних жалоб Антона П. на портале «Наш Санкт-Петербург» — опубликованное 3 марта 2020 года требование «проверить законность размещения графически выделенной на фото рекламной (информационной) конструкции на фасаде здания по адресу: Светлановский проспект, дом 36, корпус 3, литера А». На фотографии зафиксирована вывеска «Почта, телеграф, телефон, сберкасса» времен СССР. На фотографии зафиксирована вывеска «Почта, телеграф, телефон, сберкасса» времен СССР.
За пять лет, когда пользователь сообщал о проблемах в городе, из 7586 жалоб было рассмотрено и решено 6809. Проверке подверглись даже вывески Дворца спорта «Юбилейный», ДК «Пролетарский» и Театра Юных зрителей.
«Отрадно, что под натиском Антона устояли вывески Дворца спорта «Юбилейный», ДК «Пролетарский», Театра Юных зрителей. Не улетит голубь с хрущевки на Новочеркасском, останутся «несанкционированная надпись и рисунок» МЖК на Ленинском. Очевидно, устоит и «Город-герой Ленинград» на площади Восстания — хотя Антона очень волнует законность этой конструкции. Надеемся, что Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, который рассматривает обращения Антона, понятен абсурд таких заявлений. Но в случае, когда здания не являются выявленными объектами культурного наследия, а старая вывеска не была задумкой архитекторов, проще ее демонтировать, чем объяснить Антону, почему нет. Особенно когда заявки приходят пачками», — отмечают в сообществе «Вывески Ленинграда».
В Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Strelka Mag рассказали, что одни и те же пользователи часто обращаются с десятками жалоб. «Иногда мы приходим после выходных, а один гражданин написал 40 обращений. Он прогулялся по городу и по маршруту своего движения и написал нам вопрос. Такое количество запросов — это сплошь и рядом», — отмечают в ведомстве.
Сообщество «Вывески Ленинграда» ведет петербургский художник Илья Тихомиров. В паблике более 2 тысяч подписчиков, которые принимают активное участие в сохранении культурного наследия — они публикуют фотографии советских вывесок, сохранившихся и по сей день. В связи с обращениями пользователя портала «Наш Санкт-Петербург» группа прекратила прием фотографий «артефактов, публикация которых может представлять угрозу для их существования». А перед этим «Собака.ru» собрала подборку экспонатов «музея старых городских вывесок» — посмотрите (и отдайтесь ностальгии!) прямо сейчас.
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