Петербург стал лучшим городом делового и событийного туризма по версии международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards, пишет ТАСС. Церемония объявления победителей состоялась вчера, 28 февраля, в Москве.
Петербург признали лучшим городом для делового туризма
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Фото: Shutterstock
Как отмечает председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, с каждым годом в городе проходит все больше деловых мероприятий. Так, в 2019 году их было 415 – на 10% больше. Он также рассказал о действующей программе амбассадоров, которая популяризирует город как площадку для проведения крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий. «2020-й год для отрасли туризма мы объявили Годом делового туризма», – дополнил Панкевич.
По официальным данным, в Петербурге насчитывается более 200 конгрессно-выставочных площадок. В прошлом году в городе побывали 1,1 млн деловых туристов.
Премия Business Traveller Awards – ежегодная международная награда, которая присуждается за достижения и инновации в сфере делового туризма. Номинантами могут стать как известные международные бренды, так и региональные компании России, стран СНГ и ближнего зарубежья.
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