Петербург признали лучшим городом для делового туризма

Как отмечает председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, с каждым годом в городе проходит все больше деловых мероприятий. Так, в 2019 году их было 415 – на 10% больше. Он также рассказал о действующей программе амбассадоров, которая популяризирует город как площадку для проведения крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий. «2020-й год для отрасли туризма мы объявили Годом делового туризма», – дополнил Панкевич.