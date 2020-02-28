Законодательное собрание отказалось от расследования обрушения СКК «Петербургский»

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на представителя юридического управления аппарата Законодательного собрания Петербурга Павла Чилипенока, юридические основания для проведения парламентского расследования обрушения СКК не найдены. «Установление причинно-следственных связей между действиями должностных лиц и гибелью Матвея Кучерова является предметом расследования в соответствии с требованием уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации», — отметил чиновник.

За признание изучения причин обрушения СКК не соответствующим требованиям, предъявляемым к парламентским расследованиям, проголосовали 8 из 12 членов Комитета по законодательству петербургского ЗакСа. Представитель компании «СКА Арена», заключившей концессионное соглашение со Смольным на реконструкцию СКК «Петербургский», также отметил, что произошедшему «оценку дадут следственные органы».

Напомним, 31 января после многолетних споров в Петербурге обрушился построенный в 1970-х СКК «Петербургский». Его хотели снести с 2018 года, но после сопротивлений градозащитников все же объявили конкурс проектов реконструкции. Правда, несмотря на это, с осени там происходили демонтажные работы, а сегодня начали срезать крышу, во время чего вся постройка внепланово была уничтожена. Погиб один рабочий. «Собака.ru» рассказывает историю модернистского здания, которое так и не успело стать объектом культурного наследия.