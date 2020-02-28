В Петербурге выбрали название для новой трамвайной линии от Купчина до Славянки. Среди предложенных вариантов были «Бегунок», «Купчик», «Шушарик» и даже «Пыжик», однако победил созвучный конечной остановке — «Славянка».
В Петербурге выбрали название для новой трамвайной линии от Купчина до Славянки
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Shutterstock.com
Больше всего вариантов были связаны с пернатыми — по аналогии с уже существующим трамваем «Чижик». Петербуржцы предлагали назвать линию «Ястреб», «Пыжик» и «Щегол», а также «Мурзилка», «Тигренок», «Пчелка», «Бегунок», «Купчик» и «Шушарик». Однако, как признался «Фонтанке» директор компании-концессионера новой трамвайной линии «БалтНедвижСервис» Дмитрий Панкратов, «хотелось привязаться к местному названию».
Напомним, на подготовительные работы по прокладке новой трамвайной линии Смольный отводит 2 года. За это время маршрут Купчино—Шушары—Славянка должен быть спроектирован и одобрено экспертизой. Общий объем инвестиций в проект составит 27 миллиардов рублей — благодаря появлению новой линии, проехать от Купчина до Славянки можно будет за 30 минут.
В 2020 году в Петербурге начнет действовать новая маршрутная сеть общественного наземного транспорта — в рамках масштабной реформы почти 300 направлений движения перестанут существовать. Маршрут частного трамвая «Чижик» планируют проложить в Ленобласти — ранее его уже расширили и запустили две новые траектории движения. А к 2023 году от станции метро «Улица Дыбенко» в Кудрове планируется проложить трамвайную линию.
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