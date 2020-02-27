Проектирование коричневой ветки петербургского метрополитена приостановили по решению суда

Контракт на проектирование участка Красносельско-Калининской линии метрополитена — станций «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна» — был заключен между Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры и «Метрогипротрансом». Иск о приостановлении его исполнения подало АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс"».

Конкурс на разработку проектной документации КРТИ объявил в августе 2019 года — завершить проектирование планировалось к 31 августа 2023 года. Начальная цена контракта составила 990,1 миллион рублей. В сентябре прошлого года конкурс выиграл «Ленметрогипротранс», снизив стоимость работ до 743,5 миллионов рублей. Однако тогда второй претендент, «Метрогипротранс», оспорил результаты тендера и получил контракт по его начальное цене.

Напомним, в декабре 2019 года сроки сдачи новых станций Красносельско-Калининской линии метрополитена перенесли на год. Изначально контрактом предполагалось, что «Юго-Западную» и «Путиловскую» запустят в июне 2022 года, однако теперь их должны открыть не раньше сентября 2023 года.

Ранее в Смольном представили проекты станций Красносельско-Калининской линии. Позже на строящихся в данный момент «Путиловской» и «Юго-Западной» технические и архитектурно-планировочные решения были пересмотрены. Власти Петербурга объяснили, что ускорить строительство новой линии «не представляется возможным» — иначе спешка может привести к снижению качества, а также нарушению нарушению технологического процесса строительства.