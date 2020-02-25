В 2020 году затраты на зимнюю уборку улиц в Петербурге возросли в два раза

Стоимость контракта ГУДП «Центр» на первое полугодие 2020 года составила 456 миллионов рублей, 381 из которых — комплексная уборка. 27 — вывоз снега и 48 миллионов — поддержание технического состояния дорог. За январь из этой суммы было освоено 76,5 миллионов по комплексной уборке. В 2019 году, который в отличие от текущей зимы отличился снежным коллапсом, на эти цели ушло всего 52 миллиона.

На уборку в Петроградском районе в январе 2020 года ушло 53 миллиона (против 36 миллионов в 2019-ом), в Василеостровском — 59 миллионов (38 миллионов), в Адмиралтейском — 52 миллиона (35,6 миллионов прошлой зимой).

Как считают в Комитете по благоустройству, такой рост затрат вполне приемлем. Комплексная уборка включает в себя не только вывоз снега, но и другие опции — например, противогололедная обработка или подметание. «Виды и количество используемой техники зависят от конкретных погодных условий. В течение текущего зимнего периода в меньшей степени задействованы погрузчики и самосвалы для вывоза снега, но они привлечены на уборку мусора и смета», — объяснили в комитете.