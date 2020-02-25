Снежный коллапс 2019 года обошелся Петербургу дешевле, чем аномально теплая зима-2020. Об этом говорят акты выполненных работ за январь текущего года, которые публикует «Фонтанка» — так, уборка Центрального района в 2020 году стоила 76,5 миллионов рублей, в 2019-ом — 52 миллиона.
В 2020 году затраты на зимнюю уборку улиц в Петербурге возросли в два раза
Стоимость контракта ГУДП «Центр» на первое полугодие 2020 года составила 456 миллионов рублей, 381 из которых — комплексная уборка. 27 — вывоз снега и 48 миллионов — поддержание технического состояния дорог. За январь из этой суммы было освоено 76,5 миллионов по комплексной уборке. В 2019 году, который в отличие от текущей зимы отличился снежным коллапсом, на эти цели ушло всего 52 миллиона.
На уборку в Петроградском районе в январе 2020 года ушло 53 миллиона (против 36 миллионов в 2019-ом), в Василеостровском — 59 миллионов (38 миллионов), в Адмиралтейском — 52 миллиона (35,6 миллионов прошлой зимой).
Как считают в Комитете по благоустройству, такой рост затрат вполне приемлем. Комплексная уборка включает в себя не только вывоз снега, но и другие опции — например, противогололедная обработка или подметание. «Виды и количество используемой техники зависят от конкретных погодных условий. В течение текущего зимнего периода в меньшей степени задействованы погрузчики и самосвалы для вывоза снега, но они привлечены на уборку мусора и смета», — объяснили в комитете.
Напомним, к зиме-2020 в Петербурге закупили 471 единицу снегоуборочной техники на сумму около 3 миллиардов рублей — 193 комбинированные дорожные машины для уборки проезжей части и 278 машин для уборки тротуаров. Таким образом, с учетом закупленных машин, в городе будет осуществлять уборку более 1700 единиц техники. Однако снежная зима так и не наступила. Январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись.
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему. 8 января в городе распустились примулы, а следующий день анютины глазки, одуванчики и роза, а 21 января — подснежники.
В период с 1 декабря 2018 года по 20 февраля 2019-го количество травм по причине падения на лед и обрушения наледи с крыш в Петербурге составило 4075, 3734 человека были доставлены в стационары. Зима-2019 в Петербурге выдалась ненастная — из-за этого в городе были зафиксированы случаи травм и смертей петербуржцев, разбивались машины, на происходящее реагировали художники и рисовали злободневные комиксы (смех — лучшее лекарство!), а крыши и вовсе обливали кипятком для удаления ледяной корки. Мы уже не говорим о мемах про лопаты и видео покорения высоченных снежных гор. О том, что еще происходило зимой-2019 в Петербурге, читайте в нашем материале.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.