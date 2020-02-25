Центр Петербурга остался без света из-за аварии на подстанции

Как сообщили в администрации Центрального района, без света находились порядка 40 домов — в том числе Гостиный двор и Публичная библиотека. Восстановить электроснабжение Центрального и Адмиралтейского районов удалось в 15:18.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на «Россети Ленэнерго», причиной отсутствия света в домах стала авария на подстанции «Бородинская» — она была введена в эксплуатацию в 1956 году, а последний ремонт на ней проходил в 2006-ом.

Напомним, в феврале 2018 года замыкание на ТЭЦ-14 на Корабельной улице Петербурга оставило без электричества три района города. Обесточненными оказались дома в Кировском, Адмиралтейском и Московском районе. Из-за перебоев с электричеством ненадолго закрывали станции метро «Автово» и «Кировский завод». То же произошло и с участком ЗСД. Без света в тот день остались более 100 тысяч человек. «Собака.ru» подробно рассказывала о причинах произошедшего.