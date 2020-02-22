В воскресенье, 23 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пишут в Главном управлении МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
В Петербурге в воскресенье ожидается усиление ветра. Его порывы достигнут 28 м/с
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Фото: Shutterstock
Согласно прогнозу синоптиков, завтра возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 17-22 м/с, а в прибрежных районах — 25-28 метров в секунду.
Температура воздуха в городе составит от +2 до +4 градусов. Атмосферное давление понизится до 735 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.
Напомним, Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупредило петербуржцев о сильном ветре, который обрушится на город сегодня, 22 февраля. В отдельных районах ожидаются порывы до 24 метров в секунду, которые будут сопровождаться мокрым снегом и дождем.
Синоптики также рассказали, когда в Россию придет весна. Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, эти процессы наступят раньше, чем обычно. Как он отмечает, приход ранней весны связан с теплой зимой: снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не покрылись толстой коркой льда.
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