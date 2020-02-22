В Петербурге в воскресенье ожидается усиление ветра. Его порывы достигнут 28 м/с

Напомним, Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупредило петербуржцев о сильном ветре, который обрушится на город сегодня, 22 февраля. В отдельных районах ожидаются порывы до 24 метров в секунду, которые будут сопровождаться мокрым снегом и дождем.



Синоптики также рассказали, когда в Россию придет весна. Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, эти процессы наступят раньше, чем обычно. Как он отмечает, приход ранней весны связан с теплой зимой: снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не покрылись толстой коркой льда.