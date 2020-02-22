В Ленинградском зоопарке 23 февраля состоится праздник в честь Дня белого медведя. В связи с этим в социальной сети «Вконтакте» сотрудники показали снимки Услады, её детенышей разных лет и всеми любимой Хаарчааны. Они отметили, что эти фотографии «будут отлично смотреться в качестве обоев на телефон».
Фото дня: в Ленинградском зоопарке опубликовали снимки медведиц Услады и Хаарчааны
На мероприятии можно будет услышать историю белых медведей Ленинградского зоопарка, посмотреть, как их кормят и познакомиться с северными соседями этих белоснежных великанов. Полное расписание смотрите здесь.
Ранее Ленинградский зоопарк показал в режиме слоумо, как белая медведица Хаарчаана совершает грациозный прыжок в воду – и все это ради замороженного фруктового торта.Посмотрите также, как Хаарчаана резвится с новыми игрушками в своем бассейне. Юная Снежинка, так в переводе с якутского звучит ее имя, бросает в воду желто-красный мячик и засовывает мордочку в голубую трубу. Настоящая артистка!
Напомним, Ленинградский зоопарк принял участие в #dollypartonchallenge. Его суть которого заключается в сравнении контента для разных социальных сетей. Посмотрите, какую аватарку поставила бы в свой Instagram выдра, что запостил в Tinder манул, а белый медведь Хаарчаана — в Linkedin.
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