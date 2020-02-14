Города для шоу были выбраны не случайно. Именно там жители оказались наиболее активными зрителями онлайн-проекта «Стрим Стендап». В каждом городе к финалистам шоу будут присоединяться по два местных комика, которые добавят колорита и местного юмора в выступления. Имена кандидатов организаторами до последнего держатся в секрете. С программой роуд-шоу и календарем выступлений можно ознакомиться на сайте.

По случаю запуска проекта «Стрим Стендап #БЭЛЛSТАЙЛ» бренд Bell’s разработал маску-рандомайзер для сториз. Чтобы ею воспользоваться, необходимо посетить любое мероприятие из списка и отсканировать QR-код на тейбл тенте, запустить рандомайзер, получить ответ и поделиться видео в сториз! Самые активные пользователи смогут выиграть классный мерч от бренда.