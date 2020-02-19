Фонд Ильи Варламова «Внимание» отреставрирует парадные двери доходного дома Шведерского на Петроградской

На Большой Пушкарской улице в Петроградском районе находятся сразу два доходных дома Шведерского — под номерами 45 и 47. Оба здания возведены по проекту архитектора Цейдлера для Эмиля Шведерского в 1900 и 1904 годах. Дом на Большой Пушкарской, 47 признан памятником архитектуры и охраняется государством, а вот здание под номером 45 предметом охраны не является — как считают эксперты фонда «Внимание», возможно, «поэтому в конце 2000-х годов входные группы двух парадных изуродовали металлическими чужеродными вставками».

«Двери первой парадной безвозвратно утеряны, двери второй парадной спас житель этого дома. Демонтированные полотна он забрал и хранил в своей коммунальной квартире. При расселении коммуналки новому хозяину вместе с историческими интерьерами достались и дубовые парадные двери. Несколько лет двери находятся в реставрационной мастерской Парунова. Новый собственник планировал вернуть их на место, но реставрацию отложили на время, пока шел поиск средств. Сохранение оригинальных дверных полотен — редкий для Петербурга случай. Это уникальная возможность вернуть входной группе первоначальный вид», — рассказывают в фонде.

Для первой парадной доходного дома Шведерского на Большой Пушкарской, 45 воссоздадут дверь по сохранившемуся образцу и отреставрируют исторические элементы — внешнюю фрамугу с резьбой и внутренний тамбур. Во вторую парадную вернут оригинальную дверь, а также отреставрируют фрамугу с эмалированными табличками, большой внутренний тамбур и окно парадной — на нем сохранилась дореволюционная фурнитура. Для дверей подберут подходящие по стилю ручки и шпингалеты, а также установят специальные скрытые доводчики и электромеханические замки.

Всего на восстановление исторических входных групп необходимо 795 000 рублей. Для этого фонд сохранения исторического наследия «Внимание» запустил сбор средств.

Напомним, еще один масштабный проект фонда — реставрация тамбура парадной в доме Бака на Кирочной улице. Работы подразумевают возвращение исторических дверей во входной ансамбль — их нашли в 2017 году в петербургском кафе «Рубинштейн». В начале июля в фонде сообщили, что собрали 1 481 475 рублей на реставрацию. По словам представителей организации, эта сумма — 93,8% от запланированной, что уже сейчас позволяет начать разработку проекта грядущих работ. А еще фонд воссоздает фасад финского дома работников железной дороги в Ленобласти.