В Гатчинском районе спасли новорожденного медвежонка. Сироту в зубах принесла собака

Как пишет 47news.ru, собака-спасатель пыталась положить медвежонка рядом с собственными щенками в вольере — кроха еще не открывает глаза и помещается в человеческой ладони. Малютке уже дали имя Машенька. «Уже известно, что это девочка, ей не больше двух недель от роду. Скорее всего, собака спугнула мать — медведицы обычно удирают, почуяв чужой запах», — рассказали в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Роды медведицы связывают с аномальной погодой — самка вышла из спячки из-за теплого января. Сейчас Машеньку передали в центр спасения диких животных «Сирин», после чего ее отправят для выкармливания и реабилитации в Тверскую область — специалистам Автономной некоммерческой организации по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот».