28 января в Гатчинском района спасли новорожденного медвежонка. Малыша в зубах принесла западно-сибирская лайка местных дачников садоводства «Волна» — кроха-сирота был в лесу один, без матери.
В Гатчинском районе спасли новорожденного медвежонка. Сироту в зубах принесла собака
Как пишет 47news.ru, собака-спасатель пыталась положить медвежонка рядом с собственными щенками в вольере — кроха еще не открывает глаза и помещается в человеческой ладони. Малютке уже дали имя Машенька. «Уже известно, что это девочка, ей не больше двух недель от роду. Скорее всего, собака спугнула мать — медведицы обычно удирают, почуяв чужой запах», — рассказали в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
Роды медведицы связывают с аномальной погодой — самка вышла из спячки из-за теплого января. Сейчас Машеньку передали в центр спасения диких животных «Сирин», после чего ее отправят для выкармливания и реабилитации в Тверскую область — специалистам Автономной некоммерческой организации по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот».
Из-за аномально теплой зимы в Петербурге просыпаются не только представители флоры, но и фауны. 16 января в центре помощи диким животным «Велес» от зимней спячки пробудился бурый медведь Потапыч. Волонтеры накормили его курицей с курагой и медом, которую мишка съел в своей берлоге. Причины несвойственно теплой зимы в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления.
15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. На следующий день анютины глазки, одуванчики и роза, а 21 января — самые настоящие подснежники!
В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале. А петербургский фотограф создал фотопроект об изменении климата и глобальном потеплении. В нем сноубордист катается по бесснежному Невскому.
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