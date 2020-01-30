Реконструкцию Центра современного искусства имени Сергея Курехина, который располагается в здании на Среднем проспекте Васильевского острова, 93, планируется завершить в 2021 году. Новое пространство поделят на три уровня — в нем появятся зрительный зал на 750 мест, помещения для артистов и персонала, а также выставочная зона высотой 4,5-5 метров.
Реконструкцию Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове завершат в 2021 году
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Фото предоставлено пресс-службой Центра современного искусства им. Курехина
Согласно новому проекту реконструкции, который был представлен в конце 2019 года, в здании бывшего кинотеатра «Прибой» выровняют зрительный зал по одной отметке — это позволит создать многофункциональное пространство для проведения как классических балетных постановок, так и мультимедийных инсталляций. В качестве медийных площадок с возможностью размещения видеопроекций и звуковой трансляции будут использовать холлы, фойе, галереи и вестибюли здания.
В обновленном Центре современного искусства имени Сергея Курехина также планируется оборудовать современные музейные площади, высокотехнологичные студии звукозаписи и помещения для репетиций музыкальных коллективов. Доступ маломобильных посетителей будет осуществлен за счет установки в здании пандусов, подъемников и пассажирского лифта. Общая площадь Центра после реконструкции составит 5,5 тысяч квадратных метров.
Центр современного искусства имени Сергея Курехина обосновался в здании бывшего кинотеатра «Прибой» в 2004 году и включал в себя зрительный зал на 1,3 тысячи человек, малую сцену и выставочное пространство. В 2016-ом здание было закрыто на ремонт, стоимость работ по которому оценивалась в 800 миллионов рублей. В конце 2018 года специалисты провели обследование здания, в котором располагается Центр современного искусства имени Сергея Курехина. По его итогам было принято решение об усилении конструкции строения, что привело к необходимости откорректировать проект реставрации.
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