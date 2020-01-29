Как пишет «Бумага» со ссылкой на представителей клуба, «Грибоедов» не закрывается — заведение переедет в другое помещение, в связи с чем продает здание на Воронежской улице. Где именно откроется клуб вновь, пока неизвестно. «Здание уже пытались продавать несколько лет назад, но безуспешно. Даже если оно продастся в этот раз, закрытие займет какое-то время. В любом случае, мы объявим финальные концерты, о которых узнает весь город», — рассказали «Фонтанке» в клубе.

Клуб «Грибоедов» с барами, кухней и террасой на крыше, где играет альтернативный рок и другая музыка, а также выступают диджеи, открылся в 1996 году — заведение основали музыканты группы «2 самолёта» Антон Белянкин, Михаил Синдаловский, Денис Медведев, а также Андрей Здор, Алексей Степанов и другие.