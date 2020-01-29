В конце декабря 2019 года здание на Воронежской улице, 2а, в котором более 20 лет располагался клуб «Грибоедов», выставили на продажу. Земельный участок в 777 квадратных метров и постройка, включающая в себя зону кафе-бара, сцену, 2 террасы, веранду и бомбоубежище оценивают в 85 миллионов рублей.
Здание, в котором более 20 лет располагался клуб «Грибоедов», выставили на продажу. Заведение переезжает
Как пишет «Бумага» со ссылкой на представителей клуба, «Грибоедов» не закрывается — заведение переедет в другое помещение, в связи с чем продает здание на Воронежской улице. Где именно откроется клуб вновь, пока неизвестно. «Здание уже пытались продавать несколько лет назад, но безуспешно. Даже если оно продастся в этот раз, закрытие займет какое-то время. В любом случае, мы объявим финальные концерты, о которых узнает весь город», — рассказали «Фонтанке» в клубе.
Клуб «Грибоедов» с барами, кухней и террасой на крыше, где играет альтернативный рок и другая музыка, а также выступают диджеи, открылся в 1996 году — заведение основали музыканты группы «2 самолёта» Антон Белянкин, Михаил Синдаловский, Денис Медведев, а также Андрей Здор, Алексей Степанов и другие.
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