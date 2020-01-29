Крышу гостиницы «Октябрьская» на площади Восстания освободят от рекламы

«С глубоким уважением относясь к истории страны и мнению жителей Санкт-Петербурга, ВТБ решил далее не использовать рекламное место на крыше гостиницы «Октябрьская». Конструкция будет демонтирована. Банк рассмотрит другие варианты размещения рекламы, предлагаемые в городе», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Силища социальных сетей! То ли разрешению вопроса помог наш пост, который в очередной раз прочитал кто-то очень высокопоставленный, то ли помогли отправленные нами в эти дни письма в адрес банка, то ли случилось долгожданное стечение обстоятельств... Сегодня было принято решение о демонтаже рекламы. Поздравим друг друга. А заодно скажем спасибо тому, кто в руководстве города и банка согласился на это правильное решение», — отреагировали активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».

Гостиница «Октябрьская» была возведена на площади Восстания в 1851 году по проекту архитектора Гемилиана, первоначальное название «Знаменская» (до 1887 года), позже — «Большая Северная» (до 1930 года). В годы Великой Отечественной Войны в гостинице был организован стационар работников трамвайно-троллейбусного транспорта, в котором одновременно могли находиться 400 человек. В «Октябрьской» нет двух абсолютно одинаковых номеров. Все номера уникальны, отличаются друг от друга нюансами планировки, деталями отделки.