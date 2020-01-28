Присвоение статуса особо охраняемой природной территории двум участкам, «Лесному» и «Кикенки» общей площадью 330,6 гектаров, позволит сохранить и восстановить природные комплексы — крупный лесной массив и долину реки. Особо ценными природными объектами здесь считается массив хвойных, смешанных и лиственных лесов, ландшафт долины реки Кикенки с лугами, ивняками и мелколиственными лесами.

В настоящий момент запущен процесс прохождения государственной экологической экспертизы объекта «Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О создании государственного природного заказника регионального значения "Шунгеровский"». В течение месяца эксперты проведут оценку данных о предполагаемых границах участка, планируемый для установки режим и другие важные материалы о создании заказника.

Напомним, в 2019 году в Ленинградской области появились три новые экологические тропы. Также в области может появиться туристическая тропа для дистанционного наблюдения за балтийскими нерпами. Однако зоозащитники выступают против такой инициативы — по их мнению, это опасно для животных. А уже в 2021 году в Приморском районе Петербурга появится новый экопарк. На площади в 75 гектаров будет сочетаться лесопарковая зона с нетронутой живой природой и парковая — оборудованная для комфортного отдыха горожан.