Несмотря на то, что с началом недели в Петербурге уверенно холодает, вопрос о наступлении настоящей зимы все еще стоит ребром. Ответ дает главный синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус: февраль своим характером будет напоминать январь — «один-два дня с небольшими морозцами, а потом три-четыре дня с оттепелями».
«Характером будет напоминать январь»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в феврале
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«Первый день февраля будет относительно морозным, а вот начиная со 2 числа и на три-четыре дня далее в город вновь вернутся оттепели. И вообще февраль, скорее всего, своим характером будет напоминать январь: один-два дня с небольшими морозцами, а потом три-четыре дня с оттепелями», — рассказал КП Михаил Леус.
По словам синоптика, самое холодное время придется на 15-20 февраля — ночью заморозки будут до -11 градусов, днем — от 6 до 8 со знаком «минус». Правда, после этого Петербург вновь начнет чередовать оттепели с небольшими морозами.
На конец января среднесуточная температура воздуха в Петербурге будет положительной — даже несмотря на то, что в пятницу, 31 января, в городе ожидаются заморозки до -4 градусов. Снег берет передышку и опустится на город также в последний день месяца — в общей сложности к 1 февраля его выпадет примерно 8 сантиметров, что по-прежнему ниже нормы.
Напомним, 15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.
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