«Характером будет напоминать январь»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в феврале

«Первый день февраля будет относительно морозным, а вот начиная со 2 числа и на три-четыре дня далее в город вновь вернутся оттепели. И вообще февраль, скорее всего, своим характером будет напоминать январь: один-два дня с небольшими морозцами, а потом три-четыре дня с оттепелями», — рассказал КП Михаил Леус.

По словам синоптика, самое холодное время придется на 15-20 февраля — ночью заморозки будут до -11 градусов, днем — от 6 до 8 со знаком «минус». Правда, после этого Петербург вновь начнет чередовать оттепели с небольшими морозами.

На конец января среднесуточная температура воздуха в Петербурге будет положительной — даже несмотря на то, что в пятницу, 31 января, в городе ожидаются заморозки до -4 градусов. Снег берет передышку и опустится на город также в последний день месяца — в общей сложности к 1 февраля его выпадет примерно 8 сантиметров, что по-прежнему ниже нормы.