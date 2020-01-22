«Человек погружается в атмосферу, ему должно быть страшно»: в Петербурге открывается музей Холокоста

Коллекция предметов, которая будет выставлена в Музее Холокоста уже в марте 2020 года, долгое время хранилась в фондах Военно-медицинского музея — лишь небольшую ее часть демонстрировали в зале, посвященном медицине Великой Отечественной войны. Теперь для них выделят отдельный зал, который будет работать как «музей в музее» — в него можно будет попасть с экскурсией с эффектов полной интерактивности.

«Посетители будут проходить туда через колючую проволоку, увидят угрожающе качающиеся лампы, надписи на немецком. В зале будет и звуковое сопровождение — человек погружается в атмосферу, ему должно быть страшно. Это сложная тема, но в данном случае мы должны напугать человека», — рассказал «Фонтанке» заместитель директора Военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев.

Ключевым экспонатом, по мнению Журавлева, станут записки Залмана Градовского — еврея и узника Освенцима, который был определен нацистами в группу заключенных зондеркоммандо, которая выносила трупы своих соплеменников из газовых камер и сжигала их в крематории. Градовский понимал, что рано или поздно также будет отправлен в газовую камеру — поэтому узник описывал все увиденное и прятал записки, закапывая их в пепле. После его смерти они были найдены. «Пусть будущее вынесет нам приговор на основании моих записок и пусть мир увидит в них хотя бы каплю того страшного трагического света смерти, в котором мы жили», — цитирует одну из них Журавлев.