Дом Басевича на Большой Пушкарской планируют снести и воссоздать

Доходный дом Ивана Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Зазерский использовал в строительстве новейшие и наиболее экономичные методы — так, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что уменьшало вес здания. Кроме того, строение выделялось пластикой фасадов, ритмикой проемов и фактурной штукатуркой. В 2013 году в доме случился пожар — огонь распространился по трем этажам в левой части здания.

Учебный театр танца Бориса Эйфмана принял своих первых студентов уже в сентябре 2019 года — одновременно обучатся в центре смогут 440 будущих танцоров. «Собака.ru» первая попала в новое учебное заведение и публикует фотографии атриума, ротонды, концертного и репетиционного залов. Кроме того, в 2021 году завершится строительство Дворца танца Бориса Эйфмана. Здание театра под руководством балетмейстера станет доминантой нового парка, который разобьют на месте Судебного квартала на Петроградской.