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Дом Басевича на Большой Пушкарской планируют снести и воссоздать

Дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада. Проект разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра».

  • Проект нового здания ООО «Проектная культура». Здесь и далее фото: «Канонер»

Как пишет «Канонер» со ссылкой на имеющуюся документацию, проектом предусмотрено «восстановление лицевого фасада и изменение конфигурации и фасадных решений дворовых корпусов, не воспринимаемых с открытых городских пространств». Вместо двора-колодца в новой версии дома Басевича появится более крупный двор, открытый на северо-восток, а высота составит на два этажа больше, чем в исторической конфигурации здания — семь этажей. 

  • Фото: citywalls.ru

Доходный дом Ивана Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Зазерский использовал в строительстве новейшие и наиболее экономичные методы — так, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что уменьшало вес здания. Кроме того, строение выделялось пластикой фасадов, ритмикой проемов и фактурной штукатуркой. В 2013 году в доме случился пожар — огонь распространился по трем этажам в левой части здания. 

Учебный театр танца Бориса Эйфмана принял своих первых студентов уже в сентябре 2019 года — одновременно обучатся в центре смогут 440 будущих танцоров. «Собака.ru» первая попала в новое учебное заведение и публикует фотографии атриума, ротонды, концертного и репетиционного залов. Кроме того, в 2021 году завершится строительство Дворца танца Бориса Эйфмана. Здание театра под руководством балетмейстера станет доминантой нового парка, который разобьют на месте Судебного квартала на Петроградской.

 

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Дарья Гладких,
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