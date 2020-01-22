В Меншиковском дворце на Васильевском острове нашли исторические документы XVIII века и времен блокады Ленинграда

Документы были найдены при разборе строительного мусора учеными из Лаборатории археологии СПбГУ имени Лебедева. «Документы — прекрасная иллюстрация повседневного быта военных учреждений разных эпох. Множество учебных материалов из 1720-1740-х, а также записок, игральных карт, доносов и прочего — Кадетский корпус. Из 1940-х — госпиталь в блокадном Ленинграде», — рассказал в своем Facebook о находках доктор исторических наук Адриан Селин.

Пока дальнейшая судьба обнаруженных документов ученым неизвестна. «Сохранность документов прекрасная, реставраторы просили "ничего с ними ни в коем случае не делать"», — добавляет Селин.

Меншиковский дворец на Университетской набережной, 15 был возведен в 1710-1727 годах по проекту архитекторов Джованни Мария Фонтаны и Готфрида Иоганна Шеделя. В 1727 году, когда князь Меншиков был обвинен в государственной измене и сослан в Березов, его дворец перешел в казну — и в 1731 году перестроен для сухопутного шляхетского корпуса. В советское время во дворце располагалось Военно-политическое училище имени Энгельса, в 1981 году зданию вернули первоначальный облик, после чего Меншиковский дворец стал филиалом Эрмитажа.