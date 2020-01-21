Уже несколько лет в каждом январском номере «Собака.ru» публикуются шесть интервью горожан, переживших войну и голод в осажденном Ленинграде. Блокадники рассказывают об этом страшном периоде близким людям — внукам, детям, ученикам.

В этом году нас снова решила поддержать социальная сеть «ВКонтакте»: вместе мы запускаем социальную акцию #блокадныепортреты.

Акция #блокадныепортреты пройдет с 21 по 27 января. Чтобы присоединиться к ней, нужно рассказать историю о жителе блокадного Ленинграда на своей странице «ВКонтакте». Чтобы запись попала на интерактивную карту, она должна быть видна всем пользователям. Для этого ее необходимо опубликовать в открытом профиле или от имени сообщества и не ограничивать просмотр. К записи необходимо добавить геолокацию, где жил или трудился герой истории, а также хештег #блокадныепортреты.

Рассказы отобразятся на интерактивной карте проекта sobaka.ru/blokada/karta или по хештегу #блокадныепортреты во «ВКонтакте».