«Владимирский пассаж» в Петербурге реконструируют за 100 миллионов рублей

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на управляющего партнера Teo Properties Нодара Адейшвили, первый этап реконструкции «Владимирского пассажа» планируют завершить к лету 2020 года — в его рамках будет проведен косметический ремонт атриума исторического здания, а также трансформирован первый этаж. Таким образом в торговой галерее увеличится площадь сдаваемых помещений и арендопригодная площадь.

Торговый центр «Владимирский пассаж» располагается в здании бывшего доходного дома Ивана Викторовича фон Бессера, построенного в 1900-1901 годах архитекторами Шульманом и Горбуновым в стиле модерн. Среди уникальных элементов архитектуры здания — галерея-балкон, растительная орнаментика, зооморфные фигуры и герб владельца дома. В 2001-2003 годах здание было реконструировано — для размещения в нем торгового центра и отеля на 207 номеров.