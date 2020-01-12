В это воскресенье, 12 января, в Петербурге может установиться новый температурный рекорд. Об этом сообщает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
В Петербурге может обновиться суточный рекорд температуры
По словам специалиста, Петербург окажется в теплом секторе циклона. В связи с этим погода будет облачной, а также ожидаются дожди. Кроме того, будет дуть сильный и порывистый юго-западный ветер – со скоростью 7-12 м/с, а в порывах он достигнет 13-18 м/с.
Температура воздуха составит +4...+6 гр. «Таким образом высока вероятность обновления суточного рекорда максимальной температуры, который для 12 января составляет +5,1°, и установлен в 2009 году», – отмечает Леус. При этом атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что является ниже нормы.
Напомним, 8 января уровень воды в Неве поднялся из-за непогоды и сильного ветра. Днем уровень воды достиг отметки 96 сантиметров, поднявшись на 15 см. Этот показатель продолжал увеличиваться. Ближе к вечеру уровень воды поднялся уже до 104 сантиметров.
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