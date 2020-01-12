В Петербурге может обновиться суточный рекорд температуры

По словам специалиста, Петербург окажется в теплом секторе циклона. В связи с этим погода будет облачной, а также ожидаются дожди. Кроме того, будет дуть сильный и порывистый юго-западный ветер – со скоростью 7-12 м/с, а в порывах он достигнет 13-18 м/с.