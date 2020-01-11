В Петербурге ведутся поиски сбежавшего енота. Хозяева уже больше недели живут в палатке в парке, где он потерялся

Супруги Динара Ирсалиева и Антон Васильев потеряли своего домашнего питомца – енота-полоскуна Йокки. Известно, что они отдыхали в парке Гринвальд со своим питомцем, однако животное пропало 31 декабря. Его не могут уже найти больше недели – пара живет все это время в палатке в парке и пытается найти его каждый день.