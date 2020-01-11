Супруги Динара Ирсалиева и Антон Васильев потеряли своего домашнего питомца – енота-полоскуна Йокки. Известно, что они отдыхали в парке Гринвальд со своим питомцем, однако животное пропало 31 декабря. Его не могут уже найти больше недели – пара живет все это время в палатке в парке и пытается найти его каждый день.
В Петербурге ведутся поиски сбежавшего енота. Хозяева уже больше недели живут в палатке в парке, где он потерялся
-
Фото: Динара Ирсалиева
Как рассказал Антон Васильев «Петербургскому дневнику», Йокки живет у них почти два года. Супруги предполагают, что они недостаточно плотно закрыли дверь в коттедже, поэтому он сбежал. Жители соседних поселков видели енота возле мусорных свалок, который, судя по всему, возвращаться пока что не собирается. «Как зверь он очень самодостаточный, скорее всего, ему нравится тут гулять», – отметил Васильев.
Динара Ирсалиева написала в соцсетях, что в поисках участвовали поисковые собаки, различные службы спасения животных, а также поблизости были установлены фотоловушки. Хозяева опасаются, что при наступлении холодов животное может погибнуть. Кроме того, петербуржцы попросили помочь с поисками всех неравнодушных – тому, кто поймает зверя, пообещали вознаграждение 50 тысяч рублей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.