С 18 января 2020 года тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в Петербурге подорожают. Изменения коснутся в том числе владельцев транспондера — для них стоимость проезда увеличится в среднем на 16%.
Стоимость проезда по Западному скоростному диаметру увеличится с 18 января
Для водителей мотоциклов и легковых автомобилей, которые не пользуются транспондером, стоимость проезда через одну зону ЗСД вырастет со 100 до 150 рублей — соответственно проезд по всем пяти зонам магистрали теперь будет стоить 750 рублей. Для водителей грузовых автомобилей и прицепов стоимость проезда вырастет со 150 до 250 рублей — таким образом за все пять зон ЗСД придется отдать 1250 рублей. Для водителей фур проезд подорожал до 300 рублей — 1500 рублей по всему ЗСД соответственно.
Повышение тарифов коснутся также владельцев транспондера — для них стоимость проезда увеличится в среднем на 16%. Без изменений сохранили только тарифные опции вроде «Легковой 100» или «Грузовой 100». Например, по транспондеру от въезда на Богатырском с выездом на набережной Макарова поездка подорожает с 62,3 рублей до 99,3 рублей.
«В наибольшем размере меняется стоимость тех поездок, которые начинаются и заканчиваются на перегруженной развязке с Богатырским проспектом – они достигнут уровня тарифов, установленных для развязки ЗСД с КАД-Север. Такое изменение позволит перераспределить транспортный поток между двумя развязками и обеспечит улучшение транспортной ситуации, крайне необходимое до ввода перспективной развязки с Шуваловским проспектом», — объяснили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль северной столицы».
Напомним, на новой трассе, которая будет начинаться у МКАД и заканчиваться у Кольцевой автодороги в Петербурге, автомобили смогут двигаться с расчетной скоростью до 150 километров в час. Еще в октябре 2018 года там установили первые в России криозаправки со сжиженным природным газом.
Ранее «Автодор» также определил стоимость проезда по скоростной трассе М-11 между Петербургом и Москвой. На разных участках, в зависимости от их протяженности, ценник будет различаться. Также цена пользования скоростной магистралью будет варьироваться в зависимости от дня недели. М-11 официально открыли 27 ноября 2011. Теперь она называется «Нева».
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