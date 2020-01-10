Для водителей мотоциклов и легковых автомобилей, которые не пользуются транспондером, стоимость проезда через одну зону ЗСД вырастет со 100 до 150 рублей — соответственно проезд по всем пяти зонам магистрали теперь будет стоить 750 рублей. Для водителей грузовых автомобилей и прицепов стоимость проезда вырастет со 150 до 250 рублей — таким образом за все пять зон ЗСД придется отдать 1250 рублей. Для водителей фур проезд подорожал до 300 рублей — 1500 рублей по всему ЗСД соответственно.

Повышение тарифов коснутся также владельцев транспондера — для них стоимость проезда увеличится в среднем на 16%. Без изменений сохранили только тарифные опции вроде «Легковой 100» или «Грузовой 100». Например, по транспондеру от въезда на Богатырском с выездом на набережной Макарова поездка подорожает с 62,3 рублей до 99,3 рублей.

«В наибольшем размере меняется стоимость тех поездок, которые начинаются и заканчиваются на перегруженной развязке с Богатырским проспектом – они достигнут уровня тарифов, установленных для развязки ЗСД с КАД-Север. Такое изменение позволит перераспределить транспортный поток между двумя развязками и обеспечит улучшение транспортной ситуации, крайне необходимое до ввода перспективной развязки с Шуваловским проспектом», — объяснили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль северной столицы».