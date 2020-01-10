В Ломоносове продолжают распускаться цветы. Теперь анютины глазки, одуванчики и роза

«Ну, январь, давай, шутки прекращай! Так подумали люди, приехав проведать дачу в Красногорских покосах. Зелень, цветы», «Розы в бутонах и анютины глазки. Дача, 2020, Ломоносов», «А мы из деревни уезжали 8 января и увидели лягушку, которой явно не спится в январе. Прыгала себе по двору. Интересно, а крещенские морозы будут?», — размышляют жители Ломоносова в социальных сетях.

Напомним, за шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». А к Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причины аномально теплой зимы в России. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией. В 2020 году антициклон навис на границе Монголии — над югом Бурятии и Забайкалья.