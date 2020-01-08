В Петербурге уровень воды в Неве поднялся из-за непогоды и сильного ветра

В четверг, 9 января, в Петербурге снова обещают сильный ветер, пишет пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС». При этом температура воздуха в городе будет плюсовой. Скорость ветра достигнет 8-13 м/с, местами он усилится до 17 м/с. Кроме того, утром на дорогах образуется гололедица, предупреждают синоптики.