Сегодня, 8 января, уровень воды в Неве поднялся из-за непогоды и сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные гидропоста у Горного университета.
В Петербурге уровень воды в Неве поднялся из-за непогоды и сильного ветра
Днем уровень воды достиг отметки 96 сантиметров, поднявшись на 15 см. Этот показатель продолжал увеличиваться. Ближе к вечеру уровень воды поднялся уже до 104 сантиметров. Добавим, что наводнениями можно считать подъёмы уровня воды более, чем на 160 см над ординаром. Если же вода поднимется свыше 210 см, наводнение будет признано опасным.
В четверг, 9 января, в Петербурге снова обещают сильный ветер, пишет пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС». При этом температура воздуха в городе будет плюсовой. Скорость ветра достигнет 8-13 м/с, местами он усилится до 17 м/с. Кроме того, утром на дорогах образуется гололедица, предупреждают синоптики.
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