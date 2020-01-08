«Обстановка крайне неблагоприятная»: в Фонде друзей балтийской нерпы беспокоятся за потомство нерп

Как они рассказывают, лёд и толстый слой снега необходимы для успешного выкармливания нерпами своего потомства. В первых числах февраля самки полностью заканчивают подготовку к родам, однако к этому времени льда может и не быть, опасаются в Фонде. Помимо этого, высокие волны, дожди и ветра мешают беременным самкам отдыхать на камнях – животные вынуждены тратить дополнительные силы из-за погодных аномалий. «Если все так и будет продолжаться, то нас с вами ожидает эпичный спасательный сезон», – добавляют сотрудники Фонда.