В Фонде друзей балтийской нерпы беспокоятся за потомство петербургских нерп – на Финском заливе и Ладожском озере до сих пор не образовался лед. По мнению специалистов, эта обстановка для животных «крайне неблагоприятная».
«Обстановка крайне неблагоприятная»: в Фонде друзей балтийской нерпы беспокоятся за потомство нерп
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Фото: сообщество "Спасение тюленей 699-23-99"
Как они рассказывают, лёд и толстый слой снега необходимы для успешного выкармливания нерпами своего потомства. В первых числах февраля самки полностью заканчивают подготовку к родам, однако к этому времени льда может и не быть, опасаются в Фонде. Помимо этого, высокие волны, дожди и ветра мешают беременным самкам отдыхать на камнях – животные вынуждены тратить дополнительные силы из-за погодных аномалий. «Если все так и будет продолжаться, то нас с вами ожидает эпичный спасательный сезон», – добавляют сотрудники Фонда.
Ранее тюлень Крошик поздравил петербуржцев с наступающим Новым годом прямо из бассейна. Все праздники он провел в нем — главный ластоногий герой Петербурга «устал от почти непрерывных дождей, из-за которых ему толком не обсохнуть и не поспать на берегу».
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