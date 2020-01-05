В воскресенье в Петербурге ожидаются снег и гололедица

По словам синоптика, Петербург попадет под влияние небольшого гребня антициклона. Погода будет облачной с прояснениями. Кроме того, Леус прогнозирует слабый снег и гололедицу. Температура воздуха составит 0...-2. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, в первой половине дня – порывистый. Атмосферное давление будет расти и превысит норму, составив 766 мм рт.