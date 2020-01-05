Чиновники комитета по контролю за имуществом отвезли брошенные ёлки в зоопарк, пишет «Фонтанка».
Брошенные новогодние елки отвезли в зоопарк – ими украсили клетки и вольеры
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Фото: "ДТП и ЧП. Петербург"
«Мы используем эти деревья для декорации клеток и вольеров. Ёлочные ветки с удовольствием растаскивают на подстилки белые медведи и росомахи. А есть их могут лоси. Самое интересное, что наши ёлки приходятся по вкусу даже лемурам —, я сама была удивлена, когда увидела, что они тоже их с удовольствием едят», – поделилась с изданием директор зоопарка Ирина Скиба. Как она отмечает, это позволило зоопарку значительно сэкономить.
По словам Владислава Трушина, главы профильного управления комитета, в рамках рейда были найдены 10 точек с нераспроданными новогодними деревьями – как и официальные брошенные базары, так и свалки в несанкционированных местах.
«Все ёлки оттуда будут вывезены за счет государства. В дальнейшем к юрлицам, которые незаконно разместили эти свалки, будут поданы иски, и средства будут возмещены», – добавил Трушин.
Напомним, 3 января вдоль дороги в районе аэропорта Ржевка была найдена свалка живых нераспроданных елок, а позднее и на Волго-Донском проспекте. «Наверное, пытались создать новогоднее настроение, но получилось не очень», – отметили очевидцы.
«Сегодня были составлены протоколы, и устроивших этот склад елок привлекут к ответственности», – заявляет администрация Красногвардейского района. Санкции статьи 28 Закона Санкт-Петербурга за сброс мусора вне специально отведённых для этого мест предполагают административный штраф. Для граждан – от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, для юрлиц – до миллиона рублей.
А если вы не знаете, что делать с новогодней елкой, которая в ближайшее время потеряет актуальность, можете отвезти ее на экоакцию «Елки в щепки», где новогодние деревья будут переработаны в щепу и переданы в реабилитационный центр для животных «Велес».
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