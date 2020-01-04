В эту субботу, 4 января, Петербург порадовал жителей города долгожданным снегом. Как сообщает ведущий синоптик «Фобоса» Михаил Леус, это заслуга циклонического вихря.
Циклонический вихрь принес в Петербург долгожданный снег
Однако синоптик отмечает, что на этот раз «он будет поставлять к берегам Невы менее теплые воздушные массы». В регионе погода будет облачная с прояснениями, местами же ожидаются кратковременные осадки. При этом в городе сохранится плюсовая температура – +1…+3 гр., а в Ленинградской области – 1…+4 гр. Ветер будет дуть юго-западный 6-11 м/с, порывистый. «Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», – добавляет Леус.
Напомним, в декабре в Петербурге солнце светило всего 2,5 часа — суммарно в течение четырех календарных дней. Такие итоги озвучил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, 2019 год в целом был теплым. Наибольшие температурные аномалии были зафиксированы с феврале и июле. Весь год, кроме апреля и июня, в Петербурге наблюдалось постоянное повышение количества осадков. Летом солнце светило целых 700 часов — 84 дня.
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