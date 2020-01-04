Циклонический вихрь принес в Петербург долгожданный снег

Напомним, в декабре в Петербурге солнце светило всего 2,5 часа — суммарно в течение четырех календарных дней. Такие итоги озвучил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, 2019 год в целом был теплым. Наибольшие температурные аномалии были зафиксированы с феврале и июле. Весь год, кроме апреля и июня, в Петербурге наблюдалось постоянное повышение количества осадков. Летом солнце светило целых 700 часов — 84 дня.



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