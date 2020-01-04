Чиновники обратили внимание на проблему елочных свалок, о которых сообщали на днях петербуржцы. В Смольном обещают провести рейды по районам города.
Предпринимателей, которые оставили свалки брошенных елок, привлекут к ответственности. В Смольном готовят рейды по районам
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Фото: сообщество "ДТП И ЧП. Петербург"
По данным «Фонтанки, вчера вечером, 3 января, очистили угол Бокситогорской и Большой Пороховской от брошенных деревьев. Как оказалось, эти ёлки были оставлены там для дальнейшей утилизации, однако чиновники отмечают, что этот способ – неправильный.
«Сегодня были составлены протоколы, и устроивших этот склад елок привлекут к ответственности», – заявляет администрация Красногвардейского района. Санкции статьи 28 Закона Санкт-Петербурга за сброс мусора вне специально отведённых для этого мест предполагают административный штраф. Для граждан – от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, для юрлиц – до миллиона рублей.
На Волго-Донском проспекте вывозить елки и чистить территорию планируют в эту субботу, 4 января. В администрации предполагают, что новогодние деревья были подкинуты из других районов.
На 4 января рейд запланировали и в Смольном. Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков, искать подобные свалки будут во всех районах города. «Перед новогодними праздниками демонтировали нелегальные базары как раз, чтобы избежать таких последствий», – добавили в комитете. Предпринимателям, которые не получили разрешения Смольного, обещаны новые протоколы, а те, кто продает елки легально, могут лишиться своего места на следующий год.
Напомним, 3 января вдоль дороги в районе аэропорта Ржевка была найдена свалка живых нераспроданных елок, а позднее и на Волго-Донском проспекте. «Наверное, пытались создать новогоднее настроение, но получилось не очень», – отметили очевидцы.
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