Предпринимателей, которые оставили свалки брошенных елок, привлекут к ответственности. В Смольном готовят рейды по районам

На 4 января рейд запланировали и в Смольном. Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков, искать подобные свалки будут во всех районах города. «Перед новогодними праздниками демонтировали нелегальные базары как раз, чтобы избежать таких последствий», – добавили в комитете. Предпринимателям, которые не получили разрешения Смольного, обещаны новые протоколы, а те, кто продает елки легально, могут лишиться своего места на следующий год.