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Видео дня: Дед Мороз рассекает Финский залив на доске для сапсерфинга

Пока все готовятся встречать новый, 2020 год, Финский залив покоряет Дед Мороз — на доске для сапсерфинга! Нам больше нечего сказать — просто посмотрите, как это было.

 

 

Дедом Морозом, рассекающим Финский залив, оказался серфер из Петербурга Леонид Литвинов. Как рассказал «Бумаге» «новогодний волшебник», покорением волн он занимался в районе мыса Флотский 30 декабря. Неделю назад, 22 декабря, он вместе с командой сапсерфингистов также прокатился по рекам и каналам Петербурга.

Напомним, четвертый международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP», который прошел в городе в июле 2019 года, собрал рекордное число участников. Из 1300 зарегистрировавшихся на воде оказалось 792 человека. А в прошлом году в заплыве приняли участие около 500 человек. А в 2017 году чиновники и бизнесмены Петербурга рассказали нам, почему решили заняться новым видом спорта и собрались принять участие в фестивале

 

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Дарья Гладких,
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