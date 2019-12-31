Видео дня: Дед Мороз рассекает Финский залив на доске для сапсерфинга

Напомним, четвертый международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP», который прошел в городе в июле 2019 года, собрал рекордное число участников. Из 1300 зарегистрировавшихся на воде оказалось 792 человека. А в прошлом году в заплыве приняли участие около 500 человек. А в 2017 году чиновники и бизнесмены Петербурга рассказали нам, почему решили заняться новым видом спорта и собрались принять участие в фестивале.