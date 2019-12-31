Видео дня: Дед Мороз рассекает Финский залив на доске для сапсерфинга

Пока все готовятся встречать новый, 2020 год, Финский залив покоряет Дед Мороз — на доске для сапсерфинга! Нам больше нечего сказать — просто посмотрите, как это было.
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Пока все готовятся встречать новый, 2020 год, Финский залив покоряет Дед Мороз — на доске для сапсерфинга! Нам больше нечего сказать — просто посмотрите, как это было.
Дедом Морозом, рассекающим Финский залив, оказался серфер из Петербурга Леонид Литвинов. Как рассказал «Бумаге» «новогодний волшебник», покорением волн он занимался в районе мыса Флотский 30 декабря. Неделю назад, 22 декабря, он вместе с командой сапсерфингистов также прокатился по рекам и каналам Петербурга.
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Хорошо сегодня покатались!))).Огромное количество машин нам гудело,люди останавливались,фотографировали,даже кое-кто из машины вышел ради этого)). Спасибо Олегу Беломутскому,нашему заводному Деду Морозу,за настроение!)) 28 декабря планируем повторить. #сап# сапсерфинг#sup #supsurf#standuppaddle #санктпетербур#венеция#новыйгод #рождество#cristmas #тепло# +7# погода#вода
Напомним, четвертый международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP», который прошел в городе в июле 2019 года, собрал рекордное число участников. Из 1300 зарегистрировавшихся на воде оказалось 792 человека. А в прошлом году в заплыве приняли участие около 500 человек. А в 2017 году чиновники и бизнесмены Петербурга рассказали нам, почему решили заняться новым видом спорта и собрались принять участие в фестивале.
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